После скандала в СМИ прокуратура проверит новый крематорий в Сухоложском посёлке в Нижнем Тагиле

По обращению неравнодушных граждан и после публикаций в СМИ и городских пабликах прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила инициировала проверку нового крематория в Сухоложском посёлке. Об этом АН «Между строк» рассказал прокурор района Сергей Гармаш, уточнив, что проверочные мероприятия продлятся месяц, после чего надзорным ведомством будет принято обоснованное решение.

Напомним, современную мобильную печь для кремирования в здании на улице Трикотажников, 1/1 разместило ООО «Альянс», учредителем которого является известный в Нижнем Тагиле предприниматель Илья Соловьёв.

На прошлой неделе на территории посёлка неизвестные расклеили плакаты с требованием остановить строительство и не допустить запуска печи.

Источники АН «Между строк» полагают, что заказчиками антипиара нового крематория, который должен разгрузить ритуальные агентства и ускорить выдачу праха, могли стать прямые конкуренты «Альянса».

Местные жители считают, что такое соседство ухудшит экологию в их районе. Кроме того, в нескольких сотнях метров расположен детский сад.

Ранее в мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что данное здание принадлежит частному лицу. По информации управления архитектуры и градостроительства администрации города, никаких запросов об использовании этого здания, о разрешении разместить там предприятие, оказывающее ритуальные услуги (крематорий), в управление не поступало. Сейчас по данной информации муниципалитетом также проводится проверка.