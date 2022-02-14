В Нижнем Тагиле прокуратура через суд запретила работу крематория в Сухоложском посёлке

В Нижнем Тагиле Природоохранная прокуратура признала крематорий в Сухоложском посёлке незаконным. Надзорное ведомство в судебном порядке запретило оказывать ритуальные услуги на данном участке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Проверка установила, что земля на улице Трикотажников, на которой появился крематорий, не предназначена для такой работы. По документам на ней могут располагаться только производственно-коммунальные объекты.

«Таким образом, использование земельного участка в целях эксплуатации на нём крематория в силу ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации является нецелевым», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Кроме этого, сотрудники прокуратуры нашли нарушение федерального законодательства: установлено, что собственник здания и ООО «Альянс» не согласовали с уполномоченными органами нормативы допустимых выбросов и проект санитарно-защитной зоны.

«Использование собственниками и ООО “Альянс” здания и земельного участка для кремации без разрешительной документации создаёт реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан. Это вызвало большой общественный резонанс и социальную напряжённость у населения, проживающего в районе расположения указанного объекта», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Природоохранный прокурор обратился в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с исковым заявлением о запрете собственнику и ООО «Альянс» использовать земельный участок для работы крематория.

«Прокурором поданы в суд заявления о запрете поставки газа для обеспечения функционирования кремационного оборудования», — отметили в прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения суда сейчас находится на контроле прокуратуры.