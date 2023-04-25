В Нижнем Тагиле суд конфисковал у мужчины автомобиль за повторное пьяное вождение

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего мужчины за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 21 февраля 2023 года в 04:00 осуждённый, находясь за рулём LADA Samara в пьяном состоянии, был задержан полицейскими на улице Космонавтов.

Ранее, в январе 2021 года, водитель, не имея прав на управление машиной, был привлечён к административной ответственности по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако на тот момент срок привлечения к административной ответственности у него ещё не истёк.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на 2,5 года.

«Кроме того, суд, руководствуясь п. “д” ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), конфисковал и обратил в собственность государства принадлежащий молодому человеку автомобиль ВАЗ-21140, использованный при совершении преступления», — отметили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.