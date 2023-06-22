В Нижнем Тагиле строительство высокой ж/д платформы для «Ласточек» перенесли ещё на год 

Железнодорожники продлили сроки возведения высокой платформы № 1 для электропоездов «Ласточка» на вокзале Нижнего Тагила ещё на год. Как сообщили ИА «Все новости» в пресс-службе СвЖД, изначально постройка новой платформы планировалась на этот год, однако проект не попал в инвестпрограмму РЖД, поэтому документы на возведение сооружения планируют подать в 2024 году.

Отметим, что в 2020 году впервые заговорили о том, чтобы поднять для удобства пассажиров платформу на вокзале и адаптировать её под «Ласточки». Такой проект получил одобрение в 2022 году. После обновления платформа станет высокой, что позволит заходить с неё в скоростной поезд «Ласточка» и выходить из него без помощи дополнительного оборудования. Помимо этого, над платформой установят навесы, на ней появятся навигационное оборудование, скамейки, электронные щиты и урны, противоскользящее покрытие. Длина платформы составит 388 метров, ширина — от 6,8 до 12 метров.

Кроме того, на следующий год перенесли и ремонт разрушающегося асфальтового покрытия на Привокзальной площади со стороны стелы «Город трудовой доблести»: мэрия обновила территорию у вокзала, а участок, находящийся в пользовании СвЖД, остался в неприглядном виде.