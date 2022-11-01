Железнодорожный вокзал Нижнего Тагила адаптируют под «Ласточки» 

Платформа № 1 железнодорожного вокзала получила одобрение на реконструкцию по итогам рассмотрения проектной документации, сообщает официальный сайт Главгосэкспертизы России.

После обновления платформа станет высокой, что позволит заходить с неё в скоростной поезд «Ласточка» и выходить из него без помощи дополнительного оборудования. Ранее лесенки и подножки вручную выдвигались проводниками. Кроме того, над платформой установят навесы, на ней появятся навигационное оборудование, скамейки, электронные щиты и урны, противоскользящее покрытие. Длина платформы составит 388 метров, ширина — от 6,8 до 12 метров.

Помимо «Ласточки», будут приниматься и другие виды поездов, в сутки их количество может достигать 20. Застройщиком выступает ОАО «Российские железные дороги». Генпроектировщиком является ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства».