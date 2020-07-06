В Нижнем Тагиле стоимость путёвок в детские загородные лагеря составила этим летом менее 13 тысяч рублей

Средняя стоимость путёвок в тагильские загородные лагеря «Антоновский», «Уральский огонёк» и «Звёздный» составила в этом году почти 12,5 тысячи рублей (ранее было 18,8 тысячи рублей). Из них родительская плата — 2,5 тысячи рублей. За отдых в спортлагере «Золотой луг» теперь нужно заплатить 11,8 тысячи рублей вместо 17,7 тысячи рублей. Родительская плата едва достигает 2,4 тысячи рублей. Такое сильное понижение стоимости связано с уменьшением календарных дней в смене. Если ранее дети заезжали в лагерь на три недели, то теперь только на две.

Напомним, 2 июля в Нижнем Тагиле открылись только четыре загородных летних лагеря: «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонёк» и «Звёздный». Во избежание распространения COVID-19 количество детей, отдыхающих в учреждениях, уменьшили в два раза, закупили большое количество дезсредств и масок с перчатками, отменили родительские дни и занятия в кружках. В течение смены воспитателям и детям нельзя покидать территории лагерей, они работают в режиме обсерваторов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».