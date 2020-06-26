Общество

В Нижнем Тагиле детские лагеря будут работать в разгар пандемии коронавируса в режиме обсерваторов и по новым правилам

26.06.2020 20:15
В Нижнем Тагиле детские лагеря будут работать в разгар пандемии коронавируса в режиме обсерваторов и по новым правилам

2 июля в Нижнем Тагиле откроются четыре загородных летних лагеря: «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонёк» и «Звёздный». Смен в каждом из них будет четыре. Продолжительность одной смены составит 14 дней, а количество детей уменьшится в два раза. Сегодня, 26 июня, готовность «Звёздного» к работе в разгар пандемии коронавируса проинспектировали мэр Нижнего Тагила и его зам по соцполитике Валерий Суров. В этом году лагерь оздоровит 130 детей в возрасте от 7 до 18 лет вместо 260. Поедут отдыхать за город те юные тагильчане, чьи родители успели подать заявления на путёвки первыми. 

«Мы создали все условия для того, чтобы отдых детей был безопасным, рассказала гостям директор ЗОЛа Галина Шарифуллина. Приобрели 12 облучателей, 40 рециркуляторов, 11 бесконтактных термометров, 135 локтевых дозаторов, 8 тысяч масок, потому что их нужно менять через каждые два часа. Но этого недостаточно, мы будем их докупать на следующие смены. Также мы приобрели большое количество перчаток и антисептиков. В каждом номере для детей есть дозатор и жидкое мыло. У входа в корпуса мы разместим дезинфекционные коврики. Уборку в комнатах будем проводить дважды в день. Конечно, мы всё равно очень переживаем, потому что сотрудники будут все обследованы, а дети и родители, которые их привезут, нет. Есть какие-то опасения».

Все необходимые СИЗы для лагеря были приобретены за счёт внебюджетных средств, а также на те деньги, которые ранее были выделены из областного бюджета на обеспечение эпидбезопасности в социальных учреждениях города.  

Воспитателей и других сотрудников ЗОЛа допустят к работе с детьми только после тестирования на COVID-19. В течение смены им и детям нельзя покидать территорию учреждения, оно будет работать в режиме обсерватора. Если кто-то из персонала всё-таки куда-то отлучится, то уже не сможет вернуться в лагерь, ему найдут замену. Если у одного из детей обнаружат признаки ОРВИ и впоследствии коронавирус, тот отряд, в котором он находится, отправят на карантин. Для заболевшего ребёнка предусмотрена специальная комната-изолятор со всеми удобствами и даже с дополнительным выходом.

Родительских дней и занятий в кружках из-за угрозы распространения коронавируса не планируется. Руководство учреждения надеется, что в июле и августе будет хорошая погода, что позволит детям чаще находиться на улице. Они смогут кататься по территории лагеря на велосипедах, веломобилях и роликах, играть в футбол, волейбол, теннис. Кроме того, с ними будут заниматься четыре физрука и два хореографа.

«“Звёздный” всегда был одним из самых лучших лагерей, даже в области, отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Год я не был здесь. Даже невооружённым взглядом можно увидеть, как он обновился. Это и покрашенные корпуса, и отремонтированные комнаты, и новые детские площадки. Они очень аккуратные, видно, что коллектив подходит к работе с душой. Меня радует, что наши дети будут отдыхать в таких условиях».

«Тишина в лагере меня сегодня, конечно, угнетает, признаётся директор ЗОЛа Галина Шарифуллина. Я люблю, когда писк, визг, слышны радостные голоса ребятишек. У меня всегда поднимается настроение от этого. И все люди, которые работают здесь, в лагере, очень любят детей, поэтому они ждут их, хотят встречи с ними. Будем давать детям больше кондитерских изделий, чтобы они не скучали».

Итоговую оценку готовности «Звёздного» и «Золотого луга», по словам Владислава Пинаева, 29 июня даст межведомственная комиссия с участием специалистов Роспотребнадзора.

«Каждый день мы отслеживаем эпидобстановку, отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Если всё будет более-менее благополучно, то мы откроем дополнительно ещё два детских лагеря “Изумрудный” и “Звонкие голоса”. И тогда у нас этим летом будет работать шесть загородных детских лагерей».

 

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