В Нижнем Тагиле детские лагеря будут работать в разгар пандемии коронавируса в режиме обсерваторов и по новым правилам

2 июля в Нижнем Тагиле откроются четыре загородных летних лагеря: «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонёк» и «Звёздный». Смен в каждом из них будет четыре. Продолжительность одной смены составит 14 дней, а количество детей уменьшится в два раза. Сегодня, 26 июня, готовность «Звёздного» к работе в разгар пандемии коронавируса проинспектировали мэр Нижнего Тагила и его зам по соцполитике Валерий Суров. В этом году лагерь оздоровит 130 детей в возрасте от 7 до 18 лет вместо 260. Поедут отдыхать за город те юные тагильчане, чьи родители успели подать заявления на путёвки первыми.

«Мы создали все условия для того, чтобы отдых детей был безопасным, — рассказала гостям директор ЗОЛа Галина Шарифуллина. — Приобрели 12 облучателей, 40 рециркуляторов, 11 бесконтактных термометров, 135 локтевых дозаторов, 8 тысяч масок, потому что их нужно менять через каждые два часа. Но этого недостаточно, мы будем их докупать на следующие смены. Также мы приобрели большое количество перчаток и антисептиков. В каждом номере для детей есть дозатор и жидкое мыло. У входа в корпуса мы разместим дезинфекционные коврики. Уборку в комнатах будем проводить дважды в день. Конечно, мы всё равно очень переживаем, потому что сотрудники будут все обследованы, а дети и родители, которые их привезут, нет. Есть какие-то опасения».

Все необходимые СИЗы для лагеря были приобретены за счёт внебюджетных средств, а также на те деньги, которые ранее были выделены из областного бюджета на обеспечение эпидбезопасности в социальных учреждениях города.

Воспитателей и других сотрудников ЗОЛа допустят к работе с детьми только после тестирования на COVID-19. В течение смены им и детям нельзя покидать территорию учреждения, оно будет работать в режиме обсерватора. Если кто-то из персонала всё-таки куда-то отлучится, то уже не сможет вернуться в лагерь, ему найдут замену. Если у одного из детей обнаружат признаки ОРВИ и впоследствии коронавирус, тот отряд, в котором он находится, отправят на карантин. Для заболевшего ребёнка предусмотрена специальная комната-изолятор со всеми удобствами и даже с дополнительным выходом.

Родительских дней и занятий в кружках из-за угрозы распространения коронавируса не планируется. Руководство учреждения надеется, что в июле и августе будет хорошая погода, что позволит детям чаще находиться на улице. Они смогут кататься по территории лагеря на велосипедах, веломобилях и роликах, играть в футбол, волейбол, теннис. Кроме того, с ними будут заниматься четыре физрука и два хореографа.

«“Звёздный” всегда был одним из самых лучших лагерей, даже в области, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Год я не был здесь. Даже невооружённым взглядом можно увидеть, как он обновился. Это и покрашенные корпуса, и отремонтированные комнаты, и новые детские площадки. Они очень аккуратные, видно, что коллектив подходит к работе с душой. Меня радует, что наши дети будут отдыхать в таких условиях».

«Тишина в лагере меня сегодня, конечно, угнетает, — признаётся директор ЗОЛа Галина Шарифуллина. — Я люблю, когда писк, визг, слышны радостные голоса ребятишек. У меня всегда поднимается настроение от этого. И все люди, которые работают здесь, в лагере, очень любят детей, поэтому они ждут их, хотят встречи с ними. Будем давать детям больше кондитерских изделий, чтобы они не скучали».

Итоговую оценку готовности «Звёздного» и «Золотого луга», по словам Владислава Пинаева, 29 июня даст межведомственная комиссия с участием специалистов Роспотребнадзора.