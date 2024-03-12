В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на прохожего

В Нижнем Тагиле в минувшее воскресенье, 10 марта, стая бездомных собак напала на прохожего. На этот раз жертвой стал мужчина в Алтайском микрорайоне. Подробностями нападения 20-летний тагильчанин Дмитрий поделился в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

«На улице Юности бегает стая бездомных собак. Они довольно агрессивны. Вижу их уже не в первый раз. Одна из них укусила меня за ногу, порвав штанину. У нас в городе кто-то отвечает за это или тоже всё пущено на самотёк и никто за этим не следит?! Каждый раз, читая новости о том, сколько денег выделяется на отлов бездомных собак, невольно возникает вопрос: “Где деньги, Зин?”», — возмущается пострадавший.

Свой пост Дмитрий сопроводил фотографиями повреждённой ноги. На момент публикации неизвестно о тяжести нанесённых мужчине травм.

Напомним, похожий случай произошёл неделю назад на проспекте Мира в центре Нижнего Тагила. Тогда жертвой нападения собачьей стаи стал 8-летний ребёнок. Подробности инцидента АН «Между строк» опубликовало в этом материале.

Отметим, согласно статистике департамента ветеринарии Свердловской области, Нижний Тагил является самым «собакоопасным» городом региона. Последние несколько лет большую часть муниципальных контрактов на отлов бездомных животных выигрывало скандально известное некоммерческое объединение «Добрые руки». Последний на момент публикации контракт с мэрией города у организации истёк 29 февраля 2024 года. За январь, по заявлению организации, в городе было отловлено 100 особей.

В 2024 году в Нижнем Тагиле на отлов бездомных животных планируют потратить рекордную для муниципалитетов Свердловской области сумму — 11,8 млн рублей. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок. Определить компанию-подрядчика планируют уже в этот четверг, 14 марта.