В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на девятилетнего ребёнка

Накануне вечером в районе дома № 3 по Липовому тракту стая беспризорных собак напала на девятилетнего мальчика и покусала его. О подробностях происшествия АН «Между строк» рассказала Ксения Волкова, мама пострадавшего.

«Вечером муж забрал сына из школы и повёз домой, а я вышла их встречать на крыльцо, — рассказывает женщина. — Ребёнок вышел из машины и спокойно пошёл в мою сторону, но вдруг на него налетели бродячие собаки, которые живут в нашем дворе уже не первый месяц. Одна из них укусила сына за бедро. Ребёнок в истерике рванул ко мне, и мы еле успели скрыться в подъезде».

Уже в травмпункте Ксения увидела, что на месте укуса появилась кровь. Мальчику назначили курс уколов от бешенства.

Женщина уверена, что часть вины лежит на людях, которые подкармливают бродячих животных.

«Их постоянно подкармливают жильцы из соседних домов, но когда им делаешь замечание, то слышишь в ответ угрозы и мат. Это не первый случай, когда ребёнка пришлось отбивать от этих псов. В первый раз соседи в окна увидели, что на сына напали собаки, и в носках выбежали из дома, чтобы помочь. В прошлом году я уже делала заявку в администрацию города на отлов в нашем районе, а позже мне пришёл ответ, что одну собаку поймали, а их у нас тут бегает не меньше семи».

Напомним, в ноябре 2016 года управление городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила запретило прикорм безнадзорных собак с целью недопущения их размножения и образования устойчивых стай.