В Нижнем Тагиле стартует самая народная акция в поддержку тяжелобольных детей «100 рублей спасут жизнь»

Сегодня, 1 апреля, стартует всероссийская акция «100 рублей спасут жизнь», когда любой желающий может пожертвовать на лечение больных детей посильную для него денежную сумму. Все собранные деньги направляются на лечение и покупку медицинских изделий для подопечных нижнетагильского благотворительного фонда «Живи, малыш». Благодаря простой и самой народной акции «100 рублей спасут жизнь» с 2012 по 2018 год необходимую помощь получили уже более 200 человек из разных городов России.

Чтобы принять участие в акции, нужно отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Сегодня нашей финансовой поддержки ждут 11 детей в возрасте от 3 до 14 лет из Екатеринбурга, Омска, Троицка, Красноуральска и других городов. Всем им каждый день приходится терпеть боль и, несмотря на неё, совершать огромную работу над собой, чтобы жить.

Подробные истории воспитанников фонда можно почитать на сайте благотворительной организации «Живи, малыш».

Напомним, акцию «100 рублей спасут жизнь» поддерживают многие известные люди, в том числе Николай Наумов, Павел Воля, Юлия Чичерина, Сергей Бадюк. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместо подарков на день рождения также просят помочь благотворительному фонду «Живи, малыш». Сегодня и вы можете сделать маленькое, но очень важное доброе дело.

За каждый денежный сбор благотворительный фонд «Живи, малыш» отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты, и новых акциях.