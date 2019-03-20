В день рождения Евгения Куйвашева фонду «Живи, малыш» удалось собрать 1,5 млн рублей на помощь подопечным

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву удалось собрать 8,9 млн рублей в качестве пожертвований для благотворительных фондов в честь своего дня рождения, написал глава региона на своей странице в Instagram. 1,5 млн рублей из этой суммы оказались на счёте нижнетагильского фонда «Живи, малыш».

«Я очень благодарен вам. Каждый год получается собрать всё больше денег (в прошлом году было 5,1 млн рублей). Значит, люди становятся всё отзывчивее к чужому горю. Это важно. Ещё раз — спасибо», — написал губернатор в Instagram.

Напомним, 16 марта Евгению Куйвашеву исполнилось 48 лет. Уже несколько лет губернатор по традиции просит тех, кто хочет его поздравить, не тратиться на сувениры, цветы и дорогие подарки, а направить деньги нуждающимся детям. В этом году Евгений Куйвашев вновь попросил помочь больным детям.

Фонд «Живи, малыш» собирал средства на помощь в борьбе со страшными болезнями двум девочкам — Ане Козырчиковой и Маше Алексеевой.

Аня Козырчикова, 3 года

Диагноз: синдром Ретта.

Требовалось: 138 тысяч рублей на оплату курса реабилитации, сумма собрана.

Редкий диагноз «синдром Ретта» — жестокое заболевание, при котором в начале жизни малыш развивается нормально, но позже начинает терять все ранее приобретённые навыки (речь, моторика, предметно-ролевые действия), — Ане Козырчиковой поставили в год.

«Дочка Анечка родилась маленькой. Но, как часто бывает, маленькие детки очень быстро догоняют своих сверстников. Анечка не была исключением, хорошо набирала вес, все доктора говорили, что ребёнок абсолютно здоров. Началось всё летом 2016 года. Я начала замечать, что Анечка не села самостоятельно, как все здоровые детки, не поползла. Зимой 2017 года дочери поставили диагноз "синдром Ретта". Мне казалось, что земля ушла из-под ног. У меня опустились руки, я не хотела верить данному приговору и не могла без слёз смотреть на свою дочь», — рассказывает Мария, мама девочки.

Для поддержки навыков Ане нужна реабилитация. Первый курс реабилитации она уже прошла в феврале 2017 года, после него девочка стала немного активнее. Сейчас Аня сидит неуверенно, не ползает, не ходит, лишь недолго стоит у опоры. Она очень любит рассматривать книжки, слушать сказки и музыку. Мама Ани мечтает, что её девочка ещё будет сама садиться, ползать и ходить. Сумма для прохождения реабилитации собрана.

Маша Алексеева, 4 года

Диагноз: ДЦП, псевдобульбарный синдром, ЗПРР, симптоматическая эпилепсия.

Требовалось: 100 тысяч рублей на оплату курса реабилитации, сумма собрана.

В младенчестве девочке поставили диагноз «детский церебральный паралич».

«В год моя девочка не могла ни сидеть, ни ползать, ни стоять (не было опоры на ноги вообще), не говорила (ни слов, ни слогов), потянулась череда лечебных массажей, посещений бассейнов, курсов реабилитации, которые со временем стали приносить желаемый результат. В полтора года после курса иглоукалывания у Машеньки появилась опора на ноги, а к двум годам она научилась сидеть и ходить с поддержкой. Для кого-то это покажется мелочью, а для нас это большие этапы, просто огромные», — рассказывает мама девочки Светлана.

Сейчас Маша учится самостоятельно двигаться, есть и даже держать игрушки. По неизвестным причинам девочка до сих пор не может говорить, управлять своими руками и ногами. Маше необходим очередной курс реабилитации, её уже ждут в екатеринбургской клинике «Здоровое детство», стоимость очередного курса реабилитации — 110 тысяч рублей. Сумма для прохождения реабилитации собрана.