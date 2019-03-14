Евгений Куйвашев в свой день рождения попросил поддержать фонд «Живи, малыш»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которому 16 марта исполняется 48 лет, по традиции попросил в Instagram тех, кто хочет его поздравить, не тратиться на сувениры, цветы и дорогие подарки, а направить деньги нуждающимся детям.

Традиция в свой день рождения помогать благотворительным фондам появилась у губернатора несколько лет назад, благодаря этому помощь получили десятки малышей из разных городов Урала. В последние годы вместо подарков в приёмную главы региона в день рождения приходят чеки, подтверждающие перечисления в благотворительные фонды «Живи, малыш», «Мы вместе», «Русфонд» и «Подари жизнь».

В этом году помощь в борьбе со страшными болезнями нужна двум девочкам, сбор средств для которых ведёт фонд «Живи, малыш».

Аня Козырчикова, 3 года

Диагноз: синдром Ретта.

Требуется: 138 тысяч рублей на оплату курса реабилитации.

Редкий диагноз «синдром Ретта» — жестокое заболевание, при котором в начале жизни малыш развивается нормально, но позже начинает терять все ранее приобретённые навыки (речь, моторика, предметно-ролевые действия), — Ане Козырчиковой поставили в год.

«Дочка Анечка родилась маленькой. Но, как часто бывает, маленькие детки очень быстро догоняют своих сверстников. Анечка не была исключением, хорошо набирала вес, все доктора говорили, что ребёнок абсолютно здоров. Началось всё летом 2016 года. Я начала замечать, что Анечка не села самостоятельно, как все здоровые детки, не поползла. Зимой 2017 года дочери поставили диагноз "синдром Ретта". Мне казалось, что земля ушла из-под ног. У меня опустились руки, я не хотела верить данному приговору и не могла без слёз смотреть на свою дочь», — рассказывает Мария, мама девочки.

Для поддержки навыков Ане нужна реабилитация. Первый курс реабилитации она уже прошла в феврале 2017 года, после него девочка стала немного активнее. Сейчас Аня сидит неуверенно, не ползает, не ходит, лишь недолго стоит у опоры. Она очень любит рассматривать книжки, слушать сказки и музыку. Мама Ани мечтает, что её девочка ещё будет сама садиться, ползать и ходить.

Помочь крошке Ане оплатить курс реабилитации можно через сайт фонда «Живи, малыш» или любым другим удобным способом.

Маша Алексеева, 4 года

Диагноз: ДЦП, псевдобульбарный синдром, ЗПРР, симптоматическая эпилепсия.

Требуется: 100 тысяч рублей на оплату курса реабилитации.

В младенчестве девочке поставили диагноз «детский церебральный паралич».

«В год моя девочка не могла ни сидеть, ни ползать, ни стоять (не было опоры на ноги вообще), не говорила (ни слов, ни слогов), потянулась череда лечебных массажей, посещений бассейнов, курсов реабилитации, которые со временем стали приносить желаемый результат. В полтора года после курса иглоукалывания у Машеньки появилась опора на ноги, а к двум годам она научилась сидеть и ходить с поддержкой. Для кого-то это покажется мелочью, а для нас это большие этапы, просто огромные», — рассказывает мама девочки Светлана.

Сейчас Маша учится самостоятельно двигаться, есть и даже держать игрушки. По неизвестным причинам девочка до сих пор не может говорить, управлять своими руками и ногами. Маше необходим очередной курс реабилитации, её уже ждут в екатеринбургской клинике «Здоровое детство», стоимость очередного курса реабилитации — 110 тысяч рублей. Для матери, которая в одиночку растит дочь, найти такую сумму на лечение своего ребёнка — задача невыполнимая. Помочь маленькой Маше стать самостоятельной и более приспособленной к обычной жизни можем мы с вами. Машеньке помогает фонд «Живи, малыш», перевести деньги можно любым удобным способом.

«Я буду благодарен всем, кто захочет помочь этим детям. Это лучший подарок для меня», — сказал Евгений Куйвашев.

В прошлом году в ходе аналогичной акции было собрано более 5 млн рублей пожертвований.