В Нижнем Тагиле стартовал приём заявок на конкурс Булата Окуджавы 

В Нижнем Тагиле стартует VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…» (12+), посвящённый творчеству Булата Окуджавы. Первый этап конкурса — заочный — продлится с 1 по 31 марта.

Как рассказали в пресс-службе Центральной городской библиотеки, в 2022 году принять участие можно в номинациях «Исполнитель песен Булата Окуджавы»; «Исполнитель песен на стихи Булата Окуджавы на музыку собственного сочинения»; «Художественное слово — стихи, проза, литературно-музыкальные композиции по произведениям Булата Окуджавы». Появится и номинация «Женская тема в репертуаре Булата Окуджавы», в которой жюри будет оценивать, кроме исполнительского мастерства, образное решение и лиричность.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте «Дома Окуджавы» и прислать видео со своим выступлением. Организаторы принимают заявки от людей старше 18 лет: авторов-исполнителей, солистов, участников вокальных ансамблей, любительских театров, исполнителей художественного слова. Каждый участник может одновременно заявиться во все номинации.

Финал конкурса пройдёт в Нижнем Тагиле с 13 по 14 мая. На гала-концерте выступят финалисты, которых отберёт жюри фестиваля.

В 2020 году конкурс-фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья…» не состоялся из-за пандемии коронавируса, его перенесли на 2021 год. В прошлом году конкурс прошёл в традиционном формате и завершился творческой встречей с актёром театра и кино Вениамином Смеховым, который лично знал Булата Окуджаву.