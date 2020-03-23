В Нижнем Тагиле стартовал большой проект по поддержке творческих горожан

В минувшие выходные в центре «Мой бизнес» (пр. Мира, 2а) прошли первые встречи акселератора «Бизнес в сфере искусства и творчества», который научит представителей творческих профессий зарабатывать на своём творчестве. А пока художники получали новые знания, журналистов познакомили с потенциалом будущей «АртРезиденции» на старом Демидовском заводе в Черноисточинске. Именно это место, по планам инициаторов проекта, станет центром притяжения для творцов и ценителей искусства.

В первых двух днях работы творческого акселератора поучаствовало 49 человек из Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа. Впереди участников программы ждут 1,5 месяца мастер-классов, тренингов и лекций от опытных бизнес-тренеров и специалистов по рекламе, пиару, дизайну. Завершится акселератор защитой проектов и фест-ярмаркой, на которой каждый «выпускник» сможет продать свои идеи или продукцию.

Идея проведения акселератора для творческих специалистов появилась у сотрудников центра «Мой бизнес» несколько месяцев назад. Совместно с ней возникла мысль создать проект «АртРезиденция» с выставочными пространствами, мастерскими и магазином на территории старого Демидовского завода в Черноисточинске. Сейчас завод принадлежит бизнесмену Александру Быкову, большая часть помещений исторического здания пустует.

«Целью акселератора, помимо вашей предпринимательской компетенции, должно стать появление в нашем городе некого сообщества, которое будет формировать событийную повестку нашего будущего творческого кластера. Тагил гремит на всю страну. Недавно к нам приезжали коллеги из Москвы и Питера, они говорят, что много талантливых людей из Нижнего Тагила работают в двух столицах. Так давайте греметь не в Москве и Питере, давайте греметь прямо здесь», — предложил участникам творческого акселератора руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Участники образовательной программы узнают о достоинствах работы в качестве самозанятого, научатся создавать бизнес-стратегии, просчитывать экономику проектов, овладеют тонкостями брендирования, маркетинга и позиционирования. Занятия будут проходить по пятницам и субботам на протяжении пяти недель. На шестой неделе состоится защита проектов.

В дальнейшем для творческих уральцев под Нижним Тагилом может появиться арт-резиденция. Её проект ранее, напомним, вышел в финал программы «100 городских лидеров — 2020» Агентства стратегических инициатив. Сейчас руководители центра «Мой бизнес», представители художественного сообщества и собственник старого завода ищут инвесторов для реализации проекта и готовят заявку на президентский грант.

«Сегодня мы показали только часть здания для арт-пространства. У меня же цель — восстановить историческую часть завода. Своими силами мне это не поднять. А арт-резиденция — это способ оживить старый завод. Художники смогут привлечь людей, инвесторов. Проект уже занял пятое место по России среди 600 заявок, это говорит о том, что у него есть потенциал. Я уверен, что всё реально, нужно биться», — признался собственник здания Александр Быков.

Первым гостям будущего творческого пространства показали зал резиденции, в котором разместилась выставка картин. Также журналисты и блогеры сделали первый арт-объект в стенах старого завода — с помощью стрит-арт-художников создали на стене яркое граффити. В финале вечера все собравшиеся отметили, что идея тагильчан может быть интересна не только жителям Свердловской области, но и творческим людям со всей России.