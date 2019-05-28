В Нижнем Тагиле стали известны адреса домов, где заменят лифты до конца года

В Нижнем Тагиле обнародованы адреса домов, где заменят лифты до конца 2019 года. Ранее стало известно, что в рамках региональной программы Нижний Тагил получит 13 млн рублей. По данным управления ЖКХ, замене в этом году подлежат 14 лифтов, введённых в эксплуатацию в 1985 году, по адресам: ул. Выйская, 27 (3 лифта), пр. Ленинградский, 30 (2 лифта), ул. Красногвардейская, 12 (2 лифта), ул. Красноармейская, 64, ул. Ермака, 26 (1 лифт), ул. Космонавтов, 6 (2 лифта), пр. Уральский, 48 (3 лифта).

Первые работы по установке нового оборудования начнутся уже летом и будут завершены до конца года, отмечали в областном правительстве.

На сегодняшний день срок эксплуатации закончился у 534 лифтов в домах Нижнего Тагила. В конце прошлого года этой проблеме было посвящено совещание в тагильской мэрии с участием министра ЖКХ Николая Смирнова, где он отмечал, что «никто не бросает жителей с этой проблемой и не собирается останавливать лифты», подчёркивая, что область старается «максимальный объём средств направлять на такие дома».

Октябрьский проспект, 10. Это один из домов, где лифты уже пережили отведённый срок службы. Сегодня они выглядят как в фильме ужасов. По словам жителей 16-этажки, заходить в лифт страшно, а ездить на нём — тем более.

«Лифт ломается очень часто. Почти каждую неделю вызываем лифтёров. То грузовой не работает, то пассажирский. А людям, которые живут на последних этажах, особенно с колясками, вообще не уехать из-за частых поломок», — рассказывают жильцы.

В обслуживающей компании «Тагиллифт» о проблеме знают. По словам работников, только в мае лифты в этом доме останавливались порядка 20 раз.

«По грузовому лифту проблемы были. Числа 20-го мы провели определённые мероприятия по восстановлению лифтов. Мы лифт останавливали на сутки. Был проведён ремонт подвижных колец, из-за чего лифт и вставал. Сейчас он работает, замечаний нет», — говорит начальник производственно-технического отдела ОО СП «Тагиллифт» Павел Барахвостов.

Когда подобные лифты попадут в региональную программу и попадут ли вообще, сказать не берутся даже специалисты. По словам директора ОО СП «Тагиллифт» Евгения Мельникова, если лифт не попал ни в одну из программ, а срок эксплуатации уже вышел, собственники могут заменить лифтовое оборудование за свой счёт.