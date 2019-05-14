Нижний Тагил получит 13 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах

В многоквартирных домах Свердловской области заменят 238 старых лифтов, сообщает официальный сайт областного правительства. Работы будут проведены в семи городах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Заречном, Рефтинском и Краснотурьинске — и будут финансироваться за счёт бюджетных источников и средств собственников, а общая сумма затрат составит 500 миллионов рублей.

В соответствии с постановлением правительства Свердловской области на реализацию мероприятий будет направлено 200 миллионов рублей из областного бюджета, 162 миллиона из местных бюджетов и 148 миллионов из средств собственников. По данным регионального МинЖКХ, самую большую поддержку из региональной казны — более 149,6 миллиона рублей — получит Екатеринбург. За ним следуют Нижний Тагил (13 млн рублей), Краснотурьинск (15,19 млн рублей), Заречный (11,6 млн рублей), Рефтинский (5,1 млн рублей), Ревда (4,6 млн рублей) и Каменск-Уральский (660 тысяч рублей). Потребность муниципалитетов в замене лифтового оборудования на начало 2019 года составляет около 2800 единиц. Первые работы по установке нового оборудования начнутся уже летом и будут завершены до конца года.

Напомним, масштабное обновление лифтового парка в многоквартирных домах Свердловской области началось в 2016 году: инициированная главой региона Евгением Куйвашевым программа «1000 лифтов» стала первым и самым крупномасштабным проектом России по ускоренной замене лифтового оборудования, позволившим за счёт применения новых механизмов финансирования заменить в МКД более трети старых лифтов и единовременно обеспечить безопасность и комфортность проживания более чем для двухсот тысяч свердловчан. В целом с 2016 по 2018 год в регионе обновлено около 1700 подъёмников.

Сегодня работа в данном направлении продолжается в рамках региональной программы по формированию комфортной городской среды и полностью соответствует задачам по повышению качества жизни людей, поставленным перед регионом в майском указе президента и национальном проекте «Жильё и городская среда».