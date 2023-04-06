В Нижнем Тагиле средняя зарплата выросла в 2022 году на 14% и составила 51,5 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле за 2022 год средняя заработная плата составила почти 51,5 тысяч рублей, что на 13,7% выше, чем за 2021 год. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, при этом уровень официально регистрируемой безработицы на 1 января этого года составил всего 0,37%, что на 0,14% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Информацию кратких итогов социально-экономического развития Нижнего Тагила за 2022 год предоставили мэрии в управлении Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области и ГКУ СО «Нижнетагильский центр занятости».

Согласно цифрам, в Нижнем Тагиле самые высокие зарплаты у сотрудников сферы профессиональной, научной и технической деятельности — там получают почти 79 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода расположилась деятельность в области информации и связи, работникам которой выплачивают в среднем 70 тысяч рублей в месяц, на третьем месте — строительство (60,8 тысяч рублей), затем идёт финансовая и страховая деятельность (59,4 тысяч рублей), транспортировка и хранение (55,3 тысяч рублей) и обрабатывающие производства (54,7 тысяч рублей). Во всех остальных видах экономической деятельности заработная плата за 2022 год оказалась ниже, чем в среднем по городу.

За предыдущий год среднемесячная заработная плата стала выше, а численность безработных в Нижнем Тагиле, зарегистрированных в службе занятости, на конец 2022 года составила 648 человек, что на 233 человека ниже уровня 2021 года. А вот количество вакансий увеличилось на треть. Кроме того, количество заявлений граждан, обратившихся в государственное казённое учреждение «Нижнетагильский центр занятости» о предоставлении государственных услуг за 2022 год, составило 10 200 экземпляров. Для сравнения, за 2021 год было подано 12 685 заявлений. Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по состоянию на 1 января 2023 составило 648 человек, что ниже уровня 2021 года на 233 человека из них: молодёжь в возрасте от 16 до 29 лет (111 человек), что на 43 человека меньше чем за 2021 год (154 человека).

Согласно статистике, за 2022 год приняло участие в общественных работах 122 человека, что на 1,7 % больше чем за 2021 год (120 человек). На временные работы было трудоустроено 823 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, что на 58 человек меньше аналогичного периода прошлого года (881 человек).

В целом, через службы занятости за 2022 год было трудоустроено 2 286 человек — 39,3% от общего числа обратившихся граждан. По сравнению с 2021 годом, доля трудоустроенных при содействии службы занятости от числа обратившихся тагильчан уменьшилась на 1,8%, а число трудоустроенных по сравнению прошлым годом уменьшилось в 1,8 раза и составило только 4 118 человек.