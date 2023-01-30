В Нижнем Тагиле средь бела дня неизвестный украл деньги из кассы бара (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 22 января неизвестный похитил выручку из бара «День Ночь» на Ленинградском проспекте. Как уточняет сообщество «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте», молодой человек зашёл в заведение днём и забрал из кассы 14,5 тысячи рублей.

Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения. Хозяин бара в своём посте призвал злоумышленника вернуть деньги, а также сообщил, что уже написал заявление в полицию.

Как уточнили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», по факту инцидента была организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.