В Нижнем Тагиле сразу два автобусных маршрута остались без водителей. На отсутствие общественного транспорта, курсирующего по маршрутам № 43 («Райт» — ГГМ, улица Булата Окуджавы) и № 49 (от Тагилстроевского дома творчества до бывшего магазина «Европейский» на ГГМ) тагильчане пожаловались мэру города Владиславу Пинаеву под его публикацией в социальной сети во «ВКонтакте».

«С Тагилстроя и обратно очень проблематично уехать в город. Автобусы маршрута № 34 очень редко ездят и всегда полные. Куда делись “Газели” под номерами 49 и 10, которые ездили с Тагилстроя в город?» — интересуется тагильчанка Ольга Бегоутова.

«Когда наберут водителей по маршруту № 43 Булата Окуджавы? Невозможно уехать утром на работу до вокзала!» — возмущается Елена Солодова.

На вопросы взволнованных тагильчан в городской мэрии ответили, что с февраля 2023 года перевозчик ООО «Техноком» временно прекратил работу автобусов по маршрутам под номерами 43 и 49 из-за нехватки водителей.

«Муниципальным казённым учреждением “Служба заказчика городского хозяйства”, являющимся заказчиком по муниципальному контракту, за неисполнение условий контракта на маршруте № 43 к руководителю транспортной организации ООО “Техноком” были применены санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. Руководителями транспортной организации принимаются все возможные меры для улучшения транспортного обслуживания населения на маршруте», — рассказали v-tagile.ru в администрации.

В городской мэрии отметили, что руководители компании принимают все возможные меры для улучшения транспортного обслуживания населения на маршрутах.