В Нижнем Тагиле спустя 9 месяцев откроют пункты экспресс-тестирования на ВИЧ

В Нижнем Тагиле возобновляется проведение акций экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты были закрыты с конца марта 2020 года вследствие ограничений по проведению массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

27 января заработает первый мобильный пункт на Привокзальной площади. С 16:00 до 19:00 желающие смогут бесплатно и анонимно сдать тест. Постепенно в Нижнем Тагиле начнут открывать работавшие до этого другие мобильные пункты: в кинотеатре «Родина», в ТЦ «Кит» и ТЦ «Гороскоп», в медколледже.

«С 23 марта 2020 года по указу губернатора было запрещено проведение массовых акций, поэтому мы вынуждены были приостановить работу мобильных пунктов. Сейчас она возобновляется. На протяжении последних месяцев люди могли пройти обследование на ВИЧ-инфекцию в нашем центре, а также в любой поликлинике города», — рассказали АН «Между строк» в городском Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

Как отмечают специалисты, точность результатов теста составляет 99,8%. Тестирование проходит безболезненно, безопасно, а результат можно узнать через 15 минут. Подробнее о процедуре можно прочитать в репортаже АН «Между строк».