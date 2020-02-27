«Панически боюсь вида крови, но Дудь не оставил мне выбора». Как корреспондент АН «Между строк» проходила бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

«Только не я», — сказала наш журналист Екатерина Пономарёва на просьбу пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и написать об этом. В Нижнем Тагиле продолжаются акции по таким формам тестирования, а в свете недавнего выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» важно было узнать, охотно ли в Тагиле люди проходят такие проверки и как вообще воспринимают эту непростую тему. В этой важности удалось убедить и Екатерину, которая боится вида крови и уколов.

Сразу скажу главное: сдавать кровь для меня — огромная пытка, я панически боюсь вида крови, но редактор и Юрий Дудь не оставили мне выбора. Во время уколов и взятия крови у меня моментально начинает кружиться голова, ноги предательски трясутся, а внутренний голос твердит, что лучше развернуться, пока не поздно. Этот раз не стал исключением. 25 февраля можно было пройти бесплатное экспресс-тестирование в кинотеатре «Родина 3D», а я минут 15 не могла зайти в здание. Зашла. Внутри людей немного, среди них и молодые, и не очень.

«Сейчас очень много ситуаций, и не только в нашем городе, а вообще в стране, к тому же мы все лечим зубы, ходим к стоматологу. Наверное, слышали, как пару лет назад в Екатеринбурге в самой дорогостоящей стоматологии беременную женщину заразили СПИДом, это меня и сподвигло прийти сдать анализы. Да и возраст, наверное, уже такой», — рассказывает тагильчанка.

Моя собеседница анализы сдаёт впервые, но результат узнать не боится. Не страшно и молодому человеку, который пришёл на тестирование вместе с девушкой. Недавно он посмотрел фильм Дудя и теперь знает, что ВИЧ — не приговор.

«Такие тестирования нужны. Если посмотреть цены в клиниках, где сдача крови стоит от 2000 рублей, студентам это невыгодно будет, а такие пункты — это, конечно, более доступно», — считает молодой человек.

Ещё один тагильчанин сдавал анализы несколько лет назад и решил вновь пройти тестирование тоже после фильма Дудя. По его словам, цифры, которые упомянул журналист, пугают.

«После фильма понял, что в России эпидемия и лучше проверяться. Теперь каждые полгода буду сдавать анализы. Ещё хорошо, что есть такие мобильные пункты, где можно бесплатно сдать тест, — отмечает тагильчанин. — В фильме говорится, что в тестах по слюне не такая точность, как по крови. Там 98%, а здесь 99,8%».

Свою очередь мне пришлось ждать недолго, около 15 минут. В последнюю секунду я хотела развернуться и пойти домой, однако мысль о том, что это нужно не только редактору, но и для моего здоровья тоже, взяла вверх.

Медик, который работает в пункте, рассказала, что с каждым годом желающих узнать свой ВИЧ-статус становится больше. Она подтвердила, что на людей очень влияют фильмы и промоакции на эту тему.

«Вообще бесплатно пройти тестирование можно в любой поликлинике города или же в этом кабинете каждый последний вторник месяца с 16:00 до 19:00. Есть люди, которые вообще каждый месяц сдают анализы. Но дело даже не в том, как часто ты сдаёшь анализы, а в защите. Пока самым распространённым способом заражения является половой контакт», — рассказали в экспресс-пункте.

В кульминационный и самый страшный для меня момент, который только можно представить, я не почувствовала ни-че-го, даже прикосновения иглы. Это точно всё? Точно… Кровь из пальца берут с помощью автоматического ланцета, чтобы такие трусихи, как я, не падали в обморок. Потом кровь помещают на индикатор, который через 15 минут показывает либо одну полоску (ВИЧ-инфекции в крови нет), либо две.

Мой показал одну полоску. Выдохнула. И стоило так бояться…

В Нижнем Тагиле ежедневно в рабочие дни с 16:00 до 19:00 часов работает стационарный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ в помещении Нижнетагильского филиала ГПБОУ «Свердловский областной медицинский колледж» (пр. Ленина, 27). Тест проходит безболезненно, безопасно и будет готов уже через 15 минут. Точность результатов теста — 99,8%.