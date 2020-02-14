После выхода фильма Дудя число запросов о покупке теста на ВИЧ выросло на 5500%

После выхода 11 февраля документального фильма журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» число запросов в Google о покупке теста на ВИЧ выросло на 5500%. Внимание на это обратил TJournal.

За три дня социальная документалка на канале «вДудь» собрала более десяти миллионов просмотров.

Согласно данным Google Trends, после выхода фильма количество запросов «ВИЧ», «тест на ВИЧ», «купить тест на ВИЧ», «где купить тест на ВИЧ» увеличилось в сотни раз.

Как рассказал «Открытым медиа» главный врач петербуржского «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Денис Гусев, с 11 по 13 февраля количество желающих анонимно провериться на ВИЧ в Санкт-Петербурге увеличилось в два раза. Такую же статистику зафиксировала сеть лабораторий «Инвитро».

В аннотации говорится, что фильм призван ответить на ряд важных вопросов: как ВИЧ может оказаться у вас, могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей, можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости, почему Россия борется с ВИЧ настолько неэффективно, почему уроки полового воспитания в школах необходимы.