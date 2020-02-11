Дудь выпустил фильм о проблеме распространения ВИЧ в России

Журналист Юрий Дудь выпустил новый почти двухчасовой документальный фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят», видеоролик размещён на YouTube-канале Дудя.

«Многие думали, что эта болезнь осталась в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета. Но это не так. В России живёт более 1 млн людей с ВИЧ», — подчёркивает Дудь.

Далее он приводит другие статистические данные, объясняя причину, из-за которой снимался фильм.

«В России только в прошлом году умерли от СПИДа 37 тысяч человек, в среднем это 100 человек в день. По количеству новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно тяжело поверить — с некоторыми странами Африки», — отмечает журналист.

В аннотации говорится, что в фильм призван ответить на ряд важных вопросов: как ВИЧ может оказаться у вас, могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей, можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости, почему Россия борется с ВИЧ настолько неэффективно, почему уроки полового воспитания в школах необходимы?

Дудь признаётся, что изначально его команда хотела рассказать людям про то, как не оказаться в этой статистике. Однако, погрузившись в тему, они поняли, что, кроме страшных цифр, существует ещё одна проблема: «Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их избегают, ими брезгуют». В качестве примера Дудь приводит инцидент в Нижнем Новгороде, где летом 2019 года 50 детям с ВИЧ-статусом отказали в заезде на турбазу. На этом настояли сотрудники турбазы, переубеждать их руководство не стало, поскольку «не могло оказывать давление».

«Случился громкий скандал, возмущались даже в телевизоре, к проверке турбазы подключилась прокуратура, а на её сотрудников обрушилось общественное осуждение. Нам совершенно не хочется провоцировать это осуждение вновь, мы прекрасно понимаем, что тот отказ — не из-за того, что у этих людей мусорные вёдра вместо сердец. Тот отказ — из-за незнания. Выпуск, который вы сейчас увидите, был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше», — заявляет Дудь.

Журналист подчёркивает, что снял фильм, «чтобы незнания стало чуточку меньше», и назвал его «ликбезом для тех, кто не в теме».