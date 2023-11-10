В Нижнем Тагиле спустя 3 года открывают важную развязку на Гальянке

Сегодня, 10 ноября, в Нижнем Тагиле откроют дорожное движение на дублёре Черноисточинского шоссе на участке от улицы Удовенко до Октябрьского проспекта. Движение по дороге будет односторонним со стороны улицы Удовенко, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление городским хозяйством Нижнего Тагила. Возможность проехать по этому участку жители района ждали с 2020 года.

Напомним, дублёр Черноисточинского шоссе за ТРЦ «КИТ» являлся частью крупного дорожного проекта, который в районе Муринских прудов реализовывала компания «Уралстроймонтаж». Работы были выполнены с многочисленными нарушениями, а потому дорогу невозможно было ввести в эксплуатацию, утверждали в мэрии города. В течение двух лет администрация Нижнего Тагила во главе с мэром пыталась заставить подрядчика переделать указанный участок, однако в итоге было принято решение завершить проект за счёт бюджетных средств.

Стомиллионный контракт на реконструкцию участка выиграл МУП «Тагилдорстрой». В рамках его реализации подрядчику было необходимо расширить дорогу и доработать треугольный перекрёсток.

«При выезде из строительного гипермаркета были ненормативные радиусы, мы переставляли бордюры, расширив дорогу на два метра, положили дополнительную полосу. Треугольник видоизменили по проекту, доделали тротуар, убрали весь бетонолом с газонов, оставленный предыдущим подрядчиком, вывозили излишние грунты, завозили плодородный грунт, посадили траву, установили дорожные знаки», — рассказал ИА «Все новости» директор предприятия Игорь Васильев.

Отметим, проект рассчитан на 2 года, поэтому текущее открытие движения является временным. Окончательное завершение работ с исправлением всех недоделок рассчитано на 2024 год.