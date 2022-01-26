«Доделывать будем сами». Глава Нижнего Тагила рассказал о судьбе дублёра Черноисточинского шоссе

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о ходе ремонта дублёра Черноисточинского шоссе и кольцевого перекрёстка возле школы № 100. По словам главы города, генподрядчик «Уралстроймонтаж» (УСМ) не выполнил условия контракта, поэтому с подачи мэрии ФАС внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

«Вместе с Минтрансом думаем, как из этой ситуации выходить. Потому что часть работ просто не выполнена. Кольцевой перекрёсток Захарова — Удовенко выполнен не по проекту, его в таком виде там вообще не должно быть. Подрядчик два раза пытался пройти заново государственную экспертизу, но не смог. Поэтому с большой долей вероятности будем доделывать его сами», — сообщил Пинаев.

Сейчас движение на отрезке улица Удовенко — Октябрьский проспект (дублёр Черноисточинского шоссе) запрещено, потому что официально дороги не сданы в эксплуатацию,

«Мы ищем, где взять деньги, чтобы силами “Тагилдорстроя” это всё доделать, ввести в эксплуатацию и уже полноценно пользоваться», — пояснил мэр.

Напомним, «Уралстроймонтаж» ремонтировал дороги на ГГМ, в том числе и дублёр Черноисточинского шоссе, который находится за ТЦ «Кит». Уже около двух лет здесь установлены «временные» запрещающие знаки.

В апреле 2021 года компания «Уралстроймонтаж» сдала в эксплуатацию кольцевой перекрёсток Захарова — Удовенко, но в ГИБДД утверждают, что дорога была построена с нарушениями. Жители микрорайона Муринские пруды и родители учеников школы № 100 жалуются на то, что сквозной проезд вдоль учебного учреждения запрещён.