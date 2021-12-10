В Нижнем Тагиле строящую мост на Циолковского компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Нижнетагильскую компанию ООО «Уралстроймонтаж» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение обязательств по строительству дорог в микрорайоне Муринские пруды. С заявлением в УФАС обратилась администрация города, которая расторгла с подрядчиком данный контракт.

Соглашение о строительстве дорог и прилегающих коммуникаций на сумму 551 млн рублей было заключено в 2017 году. В июле 2020 года мэрия направила исполнителю претензию, в которой сообщила, что подрядчик внёс изменения в проектную документацию, из-за чего результат работ не соответствует проекту, прошедшему госэкспертизу. Кроме того, проведённая по окончании срока контракта проверка показала, что на данном участке очистные сооружения закончены на 60%, тротуары — на 40%, благоустройство — на 20%. Администрация города потребовала от компании до августа 2020 года устранить все замечания, однако ответа от подрядчика на претензию не последовало.

Комиссия Свердловского УФАС установила, что ООО «Уралстроймонтаж» не исполнило взятые на себя по контракту обязательства. При этом те работы, которые были осуществлены, имеют существенные недостатки, связанные с их несоответствием условиям заключённого между сторонами контракта. Комиссия удовлетворила заявление заказчика и включила компанию в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Добавим, что ранее «Уралстроймонтаж» построил с нарушениями ещё одну дорогу на Гальянке: автомобилям до сих пор запрещено проезжать по дублёру Черноисточинского шоссе, находящемуся за ТЦ «КИТ». Здесь уже больше года установлены «временные» запрещающие знаки.