В Нижнем Тагиле спортшколу «Аист» и организатора соревнований по дрифту оштрафовали на 54 тысячи рублей за свалку покрышек в лесу после жалобы общественников 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал спортшколу «Аист» и организатора соревнований по дрифту Владимира Ольховикова на 54 тысячи рублей за нарушение природоохранного законодательства.

Как говорится в решении суда, в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру обратился общественник Дмитрий Есин, который пожаловался на несанкционированную свалку автомобильных покрышек в районе горы Долгой. Сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области выехали на место и зафиксировали нарушение. Площадь захламлённого участка почвы составила 15 кв. метров, объем отходов — 8 куб. метров.

В суде выяснилось, что участок на автомобильной парковке руководство спортшколы сдавало в аренду предпринимателю Владимиру Ольховикову для проведения соревнований по автоспорту. Сам Ольховиков заявленные в суде требования не признал, пояснив, что специализированного места для хранения шин ему предоставлено не было, поэтому они хранились на асфальтированной площадке. Почему покрышки попали на почву, он не знает. Организатор соревнований отмечает, что правонарушение было совершено им неумышленно и по первому требованию устранено.

Директор спортшколы «Аист» Яков Миленький рассказал АН «Между строк», что после этого инцидента в учреждении будут внимательнее относиться к таким нюансам.

«Соревнования по дрифту в дальнейшем будут проходить. У нас с Владимиром был заключён договор, вина, так скажем, не наша. Впредь будем к этому внимательнее относиться. Как будем платить штраф, пока не решили», — рассказал Яков Миленький.

Владимир Ольховиков пояснил, что уплату штрафа полностью возьмёт на себя. Отказываться от проведения соревнований по дрифту на этой площадке он не намерен, но теперь хранение покрышек будет соответствовать экологическому законодательству.

«Мы пообщались с природоохранным прокурором после суда, он нам популярно объяснил, как эта процедура работает и почему такое решение вынесено. Штраф уплачен будет, я полностью возьму его на себя, потому что вины спортшколы “Аист” абсолютно нет. Мы говорили с руководством горы Долгой на эту тему, никаких проблем нет, так что дрифту в следующих сезонах быть. Мы изменим место и способ хранения покрышек, чтобы это соответствовало экологическому законодательству. Правда, при этом придётся увеличить стартовые взносы для участников на размер утилизационного сбора», — пояснил Владимир Ольховиков.

Общественник Дмитрий Есин согласен с решением суда. По его словам, перед тем как обратиться в прокуратуру, он дал Владимиру номер телефона компании-переработчика, которая была готова вывезти покрышки из леса.

«Может быть, они на меня и обижаются, но я ни от кого не скрываюсь. Они аргументировали, что я с ними не разговаривал, хотя я чётко сказал ребятам и дал номер переработчика. Они не выполнили свои обязательства. Я к ним претензий не имею, просто сваливать покрышки в лесу, ещё и в таком месте, как минимум непозволительно. Это федеральная собственность, а они там устроили непонятно что. Я понимаю, что соревнования, спорт, но ведь мы же цивилизованные люди. Переработчик был готов пойти навстречу, возможно, они бы за 1000 рублей увезли. Теперь будут думать. Я не злорадствую, но это справедливо. Если такое повторится, то я буду жаловаться снова», — сообщил общественник Дмитрий Есин.