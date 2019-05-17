В Нижнем Тагиле спецслужбы оцепили здание бывшего Горсовета из-за подозрительного предмета

Сегодня утром все оперативные службы Нижнего Тагила были подняты по тревоге из-за найденного подозрительного предмета возле дверей главного входа здания бывшего Горсовета. Как рассказала АН «Между строк» заведующая отделом по работе со СМИ музея-заповедника Ольга Халяева, бесхозную сумку обнаружили сотрудники, которые утром пришли на работу.

«Рабочий день у нас начинается в 8:30. Кто-то, видимо, заметил подозрительный предмет возле дверей и вызвал полицию. Оперативные службы приехали быстро, специалисты осмотрели предмет и сказали, что опасности он не представляет. В 8:45 нам резрешили пройти в здание», - пояснила Халяева.

По информации источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, найденным предметом оказалась забытая кем-то сумка с ноутбуком. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» пока инцидент не комментируют.