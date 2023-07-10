В Нижнем Тагиле спасли кошку, которая просидела на козырьке балкона несколько дней (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле спасли кошку, которая несколько дней просидела на козырьке балкона. Сначала на помощь животному пришли жильцы дома, они спустили кошке с крыши полосу ковровой дорожки, чтобы та смогла взобраться по ней, но успехом этот план не увенчался. Поэтому они решили вызвать спасателя из Екатеринбурга.

Квартира, к которой пристроен балкон, оказалась нежилой, поэтому спасателю пришлось спускаться к животному с крыши.

«День был посвящен поездке в Нижний Тагил — нас вызвали туда спасти кошку, выпавшую с крыши на козырёк балкона. Квартира, окно которой выходит прямо на этот козырёк, как выяснилось, необитаема», — сообщили в паблике во «ВКонтакте» «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Сейчас кошка находится дома, её жизни ничего не угрожает.