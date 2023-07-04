В Нижнем Тагиле спасли грибника, который провёл ночь в лесу со сломанной ногой (ВИДЕО)

Накануне, под Нижним Тагилом, в полутора километрах от садов «Сокол» в районе села Покровское спасатели помогли пожилому грибнику, который сломал ногу и не мог самостоятельно вернуться домой, сообщили в городском Центре защиты населения. Мужчина получил травму 2 июля и провёл ночь в лесу. О происшествии он сообщил сам по телефону 112, когда ползком добрался до места, где появилась сотовая связь.

К месту происшествия незамедлительно выехала поисково спасательная группа городского Центра защиты населения. Специалисты наложили пострадавшему шину и изготовили конструкцию для его транспортировки на квадроцикле. Затем мужчину передали сотрудникам скорой помощи.