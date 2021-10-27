В Нижнем Тагиле спасатели вызволили из гаража упавшего через крышу мужчину

Сотрудники поисково-спасательной службы Нижнего Тагила 27 октября спасли из запертого гаража местного жителя, который залез на его крышу и провалился внутрь, сообщается в Instagram службы.

По словам спасателей, диспетчеру МБУ Центр защиты населения поступил звонок от системы-112 — звонивший мужчина рассказал, что он упал с крыши гаража так как крыша обвалилась.

«Сказал, что не слушаются и он очень сильно замёрз, а докричаться не может. В какой-то момент вспомнил телефон спасения 112 и позвонил сообщив, что гараж находится в районе Аглоцеха», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно выехала машина поисково-спасательной службы, сотрудники которой стали обходить все гаражи в этом районе и услышали крики о помощи. Специалисты вскрыли дверь гаража, достали пострадавшего, вытащили его наружу и передали сотрудникам скорой помощи.