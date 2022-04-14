В Нижнем Тагиле спасатели вытащили из колодца бомжа, которому стало плохо

Сегодня, 14 апреля, около 14:00 на улице Кузнецкого случайные прохожие услышали крики о помощи, которые доносились из колодца теплотрассы. Очевидцы вызвали полицию, а те, в свою очередь, спасателей муниципального Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. При помощи специального приспособления они достали человека и передали его сотрудникам скорой.

«Сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 30-летний мужчина без определённого места жительства, который проживал в теплотрассе. Он пояснил, что плохо себя почувствовал, не смог выбраться и позвал на помощь», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».