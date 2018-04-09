В Нижнем Тагиле спасатели разыскивают пропавшего рыбака

Тагильские спасатели второй день разыскивают пропавшего рыбака. Мужчина 1949 года рождения ушёл рыбачить на Тагильский пруд в четверг, 5 апреля, однако домой так и не вернулся. Его супруга обратилась в правоохранительные органы. Сейчас спасатели ведут поиски в районе Демидовской усадьбы. Пока им удалось обнаружить лишь машину пропавшего на берегу Нижнетагильского пруда.

«Мы не знаем точное место, где он рыбачил, никто его не видел. Нам бы зацепочку хоть какую-нибудь. Раньше, когда выезжали, находили провал где-то и вещи хоть какие-то — то сапог, то коловорот, то удочки, а у этого ничего нет. Кроме того, когда он туда рыбачить приехал на прошлой неделе, там ещё лёд стоял, сейчас уже река бежит — Тагилка — по Тагильскому пруду, размыло русло. Фермер, который там недалеко живёт, сказал, у него собаки уже неделю не выбегали на русло, а рыбак там ходил. Лёд плохой. Сегодня подошёл водолаз к другому, чтобы помочь сигнальник натянуть, и провалился в своей одежде, его доставали. Глубина небольшая, дно чистейшее, но есть течение», — рассказал АН «Между строк» начальник поисково-спасательной группы Владимир Александренко.

Спасатели напоминают тагильчанам, что выходить на лёд сейчас смертельно опасно, и рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки. Даже 10–15 минут пребывания в ледяной воде могут привести к непоправимым последствиям.