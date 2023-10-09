В Нижнем Тагиле спасатели Центра защиты населения помогли провалившемуся в люк теплоузла мужчине

В Нижнем Тагиле спасатели Центра защиты населения и территории города помогли мужчине, упавшему в люк теплотрассы. Инцидент произошёл ночью 7 октября на Черноисточинском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе Центра защиты населения, крики о помощи тагильчанина, который не смог самостоятельно выбраться из теплоузла, услышали местные жители. Они самостоятельно попытались помочь пострадавшему, однако, подойдя к люку, увидели, что при падении мужчина получил травмы.

Очевидцы позвонили оперативному дежурному ЕДДС по телефону 112, и вскоре на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. С помощью верёвки и ковшовых носилок спасатели подняли мужчину на поверхность, после чего передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.