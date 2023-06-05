В Нижнем Тагиле спадёт жара и будет пасмурно

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет тёплая и пасмурная погода, возможны дожди. В понедельник, 5 июня, облачно, без осадков, днём столбики термометров покажут до +22°C, ночью — +12°C. Во вторник, 6 июня, ожидается малооблачная погода, дневная температура может подняться до +23°C, ночью — до +7°C. По данным Уральского гидрометцентра, в эти дни в большинстве районов Свердловской области по-прежнему будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса).

В среду, 7 июня, будет пасмурно, днём +22°C, ночью до +11°C. В четверг, 8 июня, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков и температуру воздуха днём до +21°C, ночью +9°C . В пятницу, 9 июня, температура воздуха днём и ночью останется неизменной, +21°C и +9°C соответственно.

В субботу, 10 июня, будет облачно, ожидается небольшой дождь, температура воздуха днём +16°C, ночью около +10°C. В воскресенье, 11 июня, будет солнечно, без осадков, столбики термометров покажут днём +16°C, ночью — до +8°C.