В Нижнем Тагиле сотрудники транспортной полиции отговорили «человека-паука» от прыжка со второго этажа здания вокзала (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле транспортные полицейские отговорили 31-летнего мужчину от прыжка со второго этажа здания вокзала. Инцидент произошёл вечером 9 ноября, сообщает «МВД Медиа».

Наряд патрульно-постовой службы Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в составе старшего сержанта полиции Кирилла Шилова и сержанта полиции Оксаны Бацули при обходе Привокзальной площади обнаружил на карнизе второго этажа здания вокзала мужчину, который держался за водосточную трубу. Мужчина выглядел так, словно намеревался совершить необдуманный поступок.

Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и вступили в диалог с «человеком-пауком». Мужчина рассказал, что приехал в Нижний Тагил из Югорска Ханты-Мансийского автономного округа к девушке, с которой познакомился в интернете. Между ними возникла ссора, после которой он вылез на карниз, чтобы привлечь к себе внимание избранницы.

Транспортные полицейские успокоили югорчанина и уговорили вернуться в здание через окно. Для его осмотра была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая не обнаружила у жителя ХМАО каких-либо психических расстройств, телесных повреждений и состояния опьянения.

При доставлении в Линейный отдел мужчина вёл себя спокойно, общественный порядок не нарушал, какого-либо ущерба имуществу железной дороги его действиями причинено не было. После беседы с полицейскими он пришёл в себя, сел на поезд и отправился домой.