В Нижнем Тагиле сотрудники ППС спасли пенсионерку от кибермошенников

Старшие сержанты патрульно-постовой службы полиции Нижнего Тагила Илья Стародубцев и Андрей Новиков помогли пожилой жительнице Вагонки не стать очередной жертвой телефонных мошенников. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники полиции были на выходном и случайно встретились в торговом центре на улице Юности. Возле банкомата мужчины заметили пожилую женщину, которая держала в руках крупную сумму денег и при этом разговаривала по телефону. Полицейские, не понаслышке знающие о действиях дистанционных мошенников, представились пенсионерке и осторожно стали выяснять её намерения.

«Оказалось, что днём женщине стали звонить с незнакомых номеров. Несколько звонков она проигнорировала, а потом, устав от назойливости неизвестных, всё-таки ответила. Звонившая особа, назвавшая себя дознавателем из Москвы, стала в трубку ругать 73-летнюю женщину за то, что она сбрасывает звонки. Почувствовав в голосе пенсионерки сомнения, “старший лейтенант” попросила записать её данные и даже продиктовала номер служебного удостоверения и место службы, чем убедила пенсионерку в правдивости своих слов. Она сообщила, что мужчина с такой же фамилией, как у неё, с доверенностью от имени тагильчанки попытался в банке снять 100 тысяч с её счета, после отказа предпринял попытку оформить на неё кредит, чем заставила серьёзно заволноваться пожилую женщину», — рассказали в полиции.

Далее мошенница сказала, что женщине перезвонит «сотрудник Центробанка», который проконсультирует, что нужно предпринять для сохранности денежных средств, и предупредила, чтобы она действовала точно по его указаниям. На телефон пенсионерки даже прислали фото документа под грифом Центробанка с указанием данных консультанта. По словам псевдоработника банка, женщине необходимо было срочно снять все сбережения со счёта. При этом она помнила предостережения «дознавателя», которая запретила кому-нибудь рассказывать о своих действиях, будь то родственники или работники кредитного учреждения, куда она будет обращаться.

«Исполняя все рекомендации “представителя банка”, пенсионерка сняла более 70 тысяч, которые долгое время копила, чтобы заняться восстановлением здоровья, а потом направилась в ближайший торговый центр, чтобы перевести наличность на некий безопасный счёт. Там у банкомата ей, по счастливой случайности, повстречались сотрудники полиции, к вниманию которых женщина поначалу отнеслась довольно настороженно. Молодые люди, объясняя ей, что, скорее всего, её обманывают мошенники, попросили разрешения поговорить с её оппонентом, на что “работник банка” стал возмущаться, по какой причине мужчины прерывают его разговор с бабушкой. Вопросы полицейских о том, как выглядит бабушка, заставили висевшего на проводе мужчину занервничать и даже вести себя агрессивно. Сотрудники ППС прекратили с ним разговор и объяснили пенсионерке, что она могла лишиться своих сбережений, переведя на счета мошенников», — отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейские, пообщавшись с пенсионеркой, напомнили ей о различных схемах, которые используют злоумышленники, чтобы обманом похитить у граждан деньги, и посоветовали никогда не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не принимать решений второпях и всегда советоваться с близкими в непонятных ситуациях. Тагильчанка искренне поблагодарила своих спасителей за их участие и внимание.