В Нижнем Тагиле сотрудники полиции спасли тонущую в реке пенсионерку

21 июля около 19:30 экипаж патрульно–постовой службы роты № 2 в составе старшего наряда прапорщика полиции Ирины Спириной, старшего сержанта Сергея Копытова и сержанта Никиты Боша, несущий службу на территории Ленинского района, услышал по рации сообщение, что в реке Тагил в районе парка «Народный» тонет женщина. Полицейские тут же поспешили на помощь.

Подбежав к воде, полицейские увидели, как пожилая женщина, едва удерживается на воде, схватившись за конструкции для байдарочников.

«Сергей и Никита, сбросив на берегу одежду, быстро поплыли к женщине. Оказавшись рядом, мужчины стали удерживать её и объяснили, как правильно держаться: она крепко обхватила Сергея за плечи, и старший сержант поплыл к берегу, его напарник, страхуя, следовал рядом. Полицейские осторожно доплыли до берега и помогли женщине выбраться из воды. Конечно, женщина находилась в шоковом состоянии, была взволнована. Оказавшись на берегу, сотрудники полиции с трудом уговорили ее лечь на траве, чтобы прийти в себя. Она всё время порывалась идти, уверяя, что чувствует себя хорошо», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Выяснилось, что пострадавшей женщине 67 лет, живет неподалеку, и часто приходит вечером на реку, чтобы окунуться после жаркого дня. В этот вечер она, как обычно, оставила вещи на берегу и пошла в воду. Пенсионерка призналась полицейским, что всегда переплывает на противоположный берег, а потом возвращается обратно. Так же было и в этот раз, но на обратном пути неожиданно течение оказалось очень сильным, она не смогла справиться и её быстро понесло в сторону моста. Повезло, что на пути оказались конструкции, за которые она успела ухватиться. Силы совсем уже покидали пожилую женщину, когда на помощь подоспели сотрудники полиции.

Правоохранители предложили пенсионерке вызвать скорую помощь, но она отказалась, сказав, что чувствует себя хорошо и медицинская помощь ей не нужна. Женщина отказалась и от предложения полицейских подвезти до дома.