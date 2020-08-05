В Нижнем Тагиле сотрудники полиции потребовали убрать агитационный куб сборщиков подписей из парка «Народный»

Представители полиции Нижнего Тагила потребовали от сборщиков подписей в поддержку инициативы о возврате прямых выборов главы города разобрать агитационный куб, установленный на территории парка «Народный», сообщил АН «Между строк» сторонник инициативы Максим Емельянов.

По его словам, основанием для ликвидации конструкции сотрудники назвали отсутствие согласования с городской администрацией.

«Хотя именно на этот раз она находилась на частной территории. Хозяин того самого одинокого дома в парке дал активистам своё согласие на её установку, но у мэрии, как всегда, свои планы и доводы, и они вновь натравили на ребят полицейских», — заявил Максим Емельянов.

После визита полиции сборщики подписей согласились перенести конструкцию непосредственно за забор частного дома.

Накануне сотрудники полиции потребовали от инициативной группы по сбору подписей за прямые выборы мэра разобрать агитационный куб на Театральной площади. Представители власти заявили, что сборщики нарушают 54-й федеральный закон о митингах, федеральных собраниях и демонстрациях.

«Данное действие рассматривается как публичное мероприятие в форме пикета. При этом в администрацию города каких-либо уведомлений о проведении публичных мероприятий на 4 августа 2020 года от вас не поступало. В действиях могут усматриваться признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ», — пояснили своё требование представители власти.

После продолжительных переговоров активисты согласились убрать куб и оставить только стол и стулья.

Напомним, народную инициативу о прямых выборах глав свердловских городов продвигает инициативная группа из более чем 33 человек, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Группа была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области — законопроект, в поддержку которого собирают подписи, был официально опубликован в «Областной газете». Если группа соберёт под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ. На данный момент группа собрала более 3 тысяч подписей.