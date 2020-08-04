В Нижнем Тагиле полиция потребовала от сборщиков подписей за прямые выборы мэра разобрать агитационный куб на Театральной площади (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полиция и мэрия потребовали от инициативной группы по сбору подписей за прямые выборы мэра разобрать агитационный куб на Театральной площади. Об этом АН «Между строк» рассказал активист Максим Емельянов.

Представители власти заявили, что сборщики нарушают 54-й федеральный закон о митингах, федеральных собраниях и демонстрациях.

«Данное действие рассматривается как публичное мероприятие в форме пикета. При этом в администрацию города каких-либо уведомлений о проведении публичных мероприятий на 4 августа 2020 года от вас не поступало. В действиях могут усматриваться признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ», — пояснили своё требование представители власти.

Организатор мероприятия тагильский общественник Василий Рыбаков попытался поспорить с доводами правоохранительных органов, но в итоге пошёл на компромисс и согласился убрать куб, при этом оставив стол и стулья.

Аналогичная ситуация сегодня наблюдалась в Екатеринбурге. Там представители Министерства общественной безопасности совместно с полицией посетили две точки сбора подписей — в районе автовокзала и у Театра драмы.

«К кубу на автовокзал пришли представители министерства и сказали, что надо сворачивать куб, так как они считают это несогласованным публичным мероприятием. Все аргументы о том, что по закону сбор подписей не является публичным мероприятием, так как сборщики не выражают своё мнение, на них не подействовали. Сказали собираться, иначе полиция примет меры», — рассказал Е1.ru член инициативной группы по сбору подписей Владислав Постников.

Как пишет «Урал. МБХ медиа», двое сборщиков были задержаны правоохранителями — их отвезли в полицию для составления протокола за нарушение установленного порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).