В Екатеринбурге собрали более 2,5 тысячи подписей за возвращение прямых выборов мэров

Инициативная группа по возврату прямых выборов мэров в Свердловской области на данный момент собрала 2548 подписей в поддержку законопроекта, со ссылкой на главу екатеринбургского штаба Навального Алексея Гресько пишет Znak.com.

Всего активисты хотят собрать около 12 тысяч подписей, чтобы у них был резерв в 2 тысячи человек на случай, если при проверке к некоторым подписям возникнут вопросы.

3 августа подпись в поддержку законопроекта можно оставить в нескольких пунктах: на Октябрьской площади у Театра драмы, на Южном автовокзале с 13:00 до 20:00, а также в Нижнем Тагиле у Театра драмы с 15:00 до 20:00.

Народную инициативу о прямых выборах глав свердловских городов в Заксобрании продвигает инициативная группа из более чем 33 человек, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Если группа соберёт под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ.

Сейчас ни в одном из муниципалитетов региона нет прямых выборов глав — их выбирают депутаты из числа кандидатов, согласованных конкурсной комиссией. Прямые выборы мэра в Нижнем Тагиле отменили по законопроекту губернатора Евгения Куйвашева после досрочной отставки Сергея Носова, который стал губернатором Магаданской области. В Нижнем Тагиле за сбор подписей в поддержку внесённого в региональное Заксобрание законопроекта о возвращении в Свердловской области прямых выборов отвечает представитель ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва. Кроме того, местные коммунисты собирают подписи за возврат прямых выборов мэра Нижнего Тагила по собственной инициативе.