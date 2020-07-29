В Свердловской области официально стартовал сбор подписей в поддержку выборов мэров. Оставить подпись можно будет и в Нижнем Тагиле

С 29 июля сторонники инициативы о возвращении в Свердловской области прямых выборов могут официально начать сбор 10 тысяч подписей в поддержку внесённого в региональное Заксобрание законопроекта — инициатива была опубликована в «Областной газете».

По словам представителей инициативной группы, с сегодняшнего дня кубы, где можно будет оставить подпись в поддержку законопроекта, будут работать с 13:00 до 20:00 в сквере у Театра драмы и на Южном автовокзале в Екатеринбурге, позже будут определены адреса и других точек, в том числе в других городах области. В частности, установить куб для сбора подписей хотят активисты движения «Тагил за перемены» в Нижнем Тагиле.

Для того, чтобы оставить подпись, необходимо взять с собой паспорт. Обучение волонтёров, которые участвуют в сборе подписей, провёл межрегиональный координатор движения «Голос — за честные выборы» Александр Грезев. Все подписи, как и на выборах при регистрации кандидатов-самовыдвиженцев, будут проверены на предмет соответствия законодательству.

Ранее сообщалось, что сторонники инициативы начали сбор подписей до публикации в «Областной газете» — по словам активистов, СМИ затянуло срок печати текста законопроекта на 10 дней.

Народную инициативу о прямых выборах глав уральских городов в Заксобрании продвигает инициативная группа из более чем 33 человек, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Председателем группы выступает депутат думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков. Если группа соберет под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ.