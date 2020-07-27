В Свердловской области начали сбор подписей под инициативой за возврат прямых выборов мэра

Инициативная группа по возврату прямых выборов мэров начала сбор подписей жителей Свердловской области под внесённым в Заксобрание региона законопроектом, со ссылкой на главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько пишет Znak.com.

По его словам, активисты приняли решение начать сбор подписей до публикации инициативы в «Областной газете», так как издание, в котором по закону должен быть напечатан законопроект, уже на десять дней затягивает срок.

«Мы поняли, что чиновники, пользуясь пробелами в законодательстве, решили препятствовать нашей народной инициативе своим бездействием, поэтому ждать смысла больше нет. Десяти дней было мало департаменту информационной политики губернатора Свердловской области и "Областной газете", чтобы разобраться между собой в порядке публикации двух абзацев законопроекта. Две бюджетные структуры, живущие за народный счёт, отфутболивают нас друг к другу, по сути расписываясь в своей бесполезности. И зачем они только проедают сотни миллионов бюджетных денег?» — говорится в заявлении инициативной группы.

Активисты сослались на то, что издание «Уральский меридиан», которое является официально зарегистрированным СМИ, опубликовало текст законопроекта, что «по духу закона даёт нам право считать народную инициативу опубликованной». Инициативная группа также призвала другие СМИ Свердловской области публиковать текст законопроекта. Также активисты рассказали, что оспорили действия «Областной газеты» в Кировском районном суде Екатеринбурга, однако заседание состоится только 13 августа. В свою очередь, «Областная газета» в лице главного редактора объявила, что опубликует текст законопроекта инициативной группы о возвращении прямых выборов мэра 29 июля.

Активисты продолжат сбор подписей на кубе, установленном в сквере у Театра драмы. По словам Гресько, сейчас инициативная группа собирает средства на установку ещё нескольких кубов в разных районах города, готовятся к сбору подписей активисты в других городах области. С вечера пятницы, по словам главы штаба Навального, на кубе удалось собрать около 500 подписей.

В то же время отмечается, что юридически к подписям, собранным до опубликования законопроекта в «Областной газете», могут возникнуть вопросы, так как в законе прямо говорится о необходимости помещения инициативы в газете. Всего активистам необходимо собрать 10 тысяч подписей до 11 сентября.