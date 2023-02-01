В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД подозреваются в сокрытии ДТП ради хорошей статистики

В ГИБДД Нижнего Тагила выявлены многочисленные эпизоды сокрытия ДТП и взяточничества. Об этом сообщает сетевое издание E1.RU со ссылкой на источник. На текущий момент известно о более чем 20 эпизодах сокрытия транспортных аварий, которые произошли в 2021–2022 годах. Достоверность информации АН «Между строк» подтвердил собственный источник в правоохранительных структурах.

По словам собеседника издания, ради нужной статистики инспекторы ДПС предлагали участникам ДТП не регистрировать аварии. Имело место и взяточничество, когда одним из участников инцидента становились местные высокопоставленные лица. По данному факту в СК по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление служебным положением).

По информации АН «Между строк», пока уголовное дело не имеет фигурантов. При этом факт сокрытия ДТП был известен руководству тагильской полиции давно, однако огласку ситуация получила после внутренней проверки ГИБДД московскими коллегами.