В Нижнем Тагиле сотрудница полиции уволена после пьяной езды

Руководство МУ МВД России «Нижнетагильское» уволило сотрудницу полиции после инцидента с ездой в нетрезвом состоянии, сообщает ИА «Все новости».

Инцидент произошёл 14 июня 2023 года, когда правоохранительница ехала по улице Азовской (п. Старатель) в нетрезвом состоянии. Вину женщины удалось доказать. Она была признана виновной в совершении правонарушения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (нетрезвая езда), оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена водительских прав на полтора года.

Попытка обжаловать решение суда нарушительнице не удалась, после этого управление МВД города организовало проверку. По её итогу было принято решение уволить сотрудницу по отрицательным мотивам.