В Нижнем Тагиле сотрудница центра занятости стала жертвой мошенников, предлагающих инвестировать в «Газпром»

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции провели с работниками Нижнетагильского центра занятости беседу по профилактике телефонного и интернет-мошенничества. Встреча была организована после того, как в полицию обратилась обманутая 62-летняя сотрудница центра.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в январе 2022 года 62-летняя сотрудница центра занятости увидела в интернете рекламу якобы инвестиционной платформы на базе «Газпрома». Решив стать «инвестором», пенсионерка оставила заявку, свои контактные данные и номер телефона, после чего с ней связались неизвестные. Первый звонок поступил от женщины, которая представилась менеджером. Она пояснила, что для того, чтобы начать работать на платформе, необходимо пройти верификацию, переведя на указанный счёт 12 тысяч рублей. После перевода денег с потерпевшей связался некий аналитик, который помог ей установить стороннее приложение на телефон, а также рекомендовал инвестировать крупные суммы для получения большей прибыли.

Для этого женщина оформила несколько кредитов в разных банках и начала «инвестировать». В конце февраля при попытке вывести «прибыль» она поняла, что стала жертвой мошенников. Финансовые специалисты также перестали выходить с ней на связь. Общая сумма ущерба составила более 1 млн 200 тысяч рублей.

Напомним, в марте 2022 года АН «Между строк» писало о подобном случае. Тогда 59-летний тагильчанин «инвестировал» в фейковый «Газпром» почти 2,5 млн рублей. В апреле этого года полиция Нижнего Тагила уже предостерегала горожан от мошенников, которые предлагают инвестировать в «Газпром».

По словам замначальника уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» Михаила Францева, мошенники нередко называют себя представителями банков, сотрудниками правоохранительных органов, инвесторами, финансовыми аналитиками. Часто мошенники рассказывают о якобы пропавших или пострадавших в ДТП родственниках.

В подобных случаях сотрудники полиции рекомендуют прекратить диалог с неизвестными и незамедлительно связаться с родственниками и дежурной частью полиции для проверки информации.