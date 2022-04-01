Полиция Нижнего Тагила предостерегает горожан от мошенников, которые предлагают инвестировать в «Газпром»

Заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Дмитрий Рублёв предостерегает жителей города от деятельности мошенников, которые создают поддельные сайты ПАО «Газпром». Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», в последнее время участились случаи обращений граждан, ставших жертвами злоумышленников, предлагающих получение дохода от «Газпром-инвестиций».

По словам подполковника Рублёва, пострадавших заманивает яркая всплывающая реклама об инвестициях на разных сайтах. Люди вводят свои персональные данные, надеясь на крупный доход, мошенники им перезванивают и представляются брокерами, финансовыми консультантами, говорят о якобы зачислении денег. Дальше злоумышленники предлагают увеличить сумму вложений, чтобы получить максимальную выгоду. Граждане верят мошенникам, внося им на счёт огромные суммы денег — до нескольких миллионов.

«Зачастую, надеясь на приумножение вложенных средств, люди берут кредиты, занимают деньги у родственников и знакомых, рассчитывая вернуть с полученной прибыли. К сожалению, вывести денежные средства люди уже не могут. Как только “инвесторы” заговаривают со своим “персональным консультантом” о возможности вывода части или всей прибыли, то обязательно возникают какие-то препятствия, в дальнейшем лжефинансист перестаёт выходить на связь, а потом и вовсе блокирует телефон», — убеждает подполковник полиции.

На сегодняшний день остаются актуальными и другие схемы мошенничества. Звонки от так называемых сотрудников службы безопасности банка, которые сообщают о попытках оформления кредита от имени держателя карты и настоятельно рекомендуют в целях сохранности денежных средств самим оформить кредит, а полученные деньги перевести на «безопасные» счета. Также звонки якобы сотрудников правоохранительных органов, которые убеждают клиентов банков оказать содействие в поимке нечистых на руку работников кредитных учреждений. Ещё одна схема, в которую, как правило, попадают граждане пожилого возраста, — сообщения по телефону от якобы попавших в беду родственников, которым требуются значительные суммы, чтобы избежать уголовной ответственности. Все эти схемы сводятся к тому, чтобы заставить владельца карты назвать её данные, в том числе и секретные коды, либо перевести личные сбережения или заёмные деньги на указанные счета или номера телефонов.

С начала года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 164 подобных преступления, из них раскрыто 62 случая. За это время жители Нижнего Тагила отдали мошенникам свыше 30 млн рублей.

В полиции рекомендуют быть бдительными, не верить никому, кто обещает вам огромный доход и предлагает перейти по сомнительным ссылкам, ввести персональные данные, данные банковской карты, — это уже повод прекратить общение.