Жители Нижнего Тагила с начала года отдали телефонным мошенникам 7,5 млн рублей

С начала 2022 года 15 тагильчан пострадали от действий телефонных мошенников. Общий ущерб составил около 7,5 млн рублей. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в последнее время злоумышленники всё чаще представляются брокерами, менеджерами инвестиционных компаний и предлагают людям заработать на инвестициях. Как правило, «инвестиции» начинаются с небольших сумм, со временем злоумышленники сильнее «раскручивают» жертву, заставляя её влезать в долги и брать кредиты. Когда человек понимает, что его деньгами завладели мошенники, он обращается в полицию.

Один из обратившихся в правоохранительные органы — 59-летний тагильчанин. Он «инвестировал» почти 2,5 млн рублей. Сначала мужчине в мессенджере пришло сообщение о том, что его заявка в «Газпром» прошла, хотя никаких действий он не предпринимал. После этого мужчине позвонили с московского номера, незнакомец представился главным специалистом по работе с клиентами компании и предложил «поработать» с инвестициями, обещая солидный доход от акций. Для этого, по словам звонившего, необходим начальный капитал — например, в размере 12 тысяч рублей. Тагильчанин решил попробовать и перевёл деньги на указанный счёт, после чего ему сообщили, что сумма начала увеличиваться и нужно вложить миллион для большей отдачи, что потерпевший и сделал. Далее, поддавшись на уговоры неизвестного, мужчина совершил ещё несколько переводов. Но получив отказ на очередную настойчивую просьбу о внесении денег, «специалист» стал очень грубо разговаривать с «инвестором», а потом вообще перестал выходить на связь.

Ещё одна пострадавшая — 38-летняя медработница. Увидев в интернете рекламу «Газпром-инвестиций», перешла по указанной ссылке, ввела свои персональные данные и номер телефона. Тут же ей позвонили с неизвестного номера. Женщину убедили скачать приложение и действовать по указаниям «специалиста». Сначала пострадавшая перевела 12 500 рублей, а потом якобы для увеличения дохода, обналичив средства кредитной карты, внесла ещё 300 тысяч рублей, позже ещё 400 тысяч рублей. «Консультант» обещал тагильчанке, что через месяц ей начислят проценты от вложений. Когда женщина не увидела никаких поступлений на карту, обратилась в полицию.

Сотрудники полиции предостерегают жителей города от участия в сомнительных финансовых операциях, которые предлагают незнакомые люди. Правоохранители настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности в целях сохранения своих сбережений. По возможности нужно игнорировать звонки с незнакомых телефонных номеров, не вступать в общение с незнакомцами в мессенджерах, не переходить по ссылкам и не передавать никому свои персональные данные, банковские реквизиты, секретные коды. Незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел о подозрительных звонках, сотрудники полиции подскажут, как действовать.