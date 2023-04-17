В Нижнем Тагиле состоится забег на самый высокий трамплин горы Долгой (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 14 мая на горе Долгой пройдёт забег Hard Run Hill (12+). Любителям экстрима предлагают преодолеть 400-метровую дистанцию в гору по склону самого высокого трамплина К-120 спорткомплекса «Аист», сообщает паблик во «ВКонтакте» «Центр развития туризма города Нижний Тагил».

Событие станет одним из серии забегов «Европа — Азия». В этот день любой желающий сможет покорить дистанцию в одиночку либо командой из четырёх человек. Главное — первому добраться до верха трамплина, правильно рассчитав свои возможности. Для детей до 14 лет организаторы проведут отдельные старты. Регистрация на забег доступна по ссылке.

Такой формат соревнований проходит на горе Долгой не в первый раз. В прошлом году организаторы Gorilla Energy Hard Run Hill собрали около 500 участников. Отметим, что пять лет назад вертикальный забег в Нижнем Тагиле проводил уральский триатлон «Ермак», который ежегодно устраивает в Екатеринбурге забег на небоскрёб «Высоцкий».