В Нижнем Тагиле пройдёт забег на самый высокий трамплин горы Долгой

В Нижнем Тагиле 15 мая на горе Долгой пройдёт забег Gorilla Energy Hard Run Hill (12+). Любителям экстрима предлагают преодолеть 400 метров в гору с уклоном трассы 35 градусов.

«C трамплинов можно не только прыгать зимой вниз, но и подниматься весной вверх! Участники заберутся по склону на самый высокий трамплин комплекса “Аист” — К120. Мы ждём всех, кто обладает физической подготовкой и желанием запомнить эти 400 метров подъёма в гору на всю жизнь», — говорят организаторы.

Событие пройдёт в рамках серии забегов «Европа — Азия». Поучаствовать в забеге в Нижнем Тагиле можно как одному, так и в команде. Главная задача соревнования — быстрее всех взобраться вверх по сетке, растянутой на трамплине.

Зарегистрироваться на забег может каждый, главное — рассчитать свои возможности и волю к победе, считают организаторы мероприятия. Для детей организуют отдельный забег, длина дистанции составит 800 метров.

Такой формат экстремальных соревнований проходит в Нижнем Тагиле не в первый раз. Четыре года назад вертикальный забег в Нижнем Тагиле проводил уральский триатлон «Ермак», который ежегодно устраивает в Екатеринбурге забег на небоскрёб «Высоцкий».

В этом году организаторы планируют собрать около 500 участников. В дальнейшем Gorilla Energy Hard Run Hill хотят внести в календарь спортивных событий Свердловской области.